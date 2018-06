Topmodelka Hana Soukupová má syna, jmenuje se Finn Soukupova Aaron

Jak uvádí webová stránka modelky celé jméno syna zní Finn Soukupova Aaron. Modelka své první dítě několik dní přenášela a nakonec jí museli porod vyvolat.

"Takže to bylo velmi bolestivé a těžké. Když jsem ale nakonec držela svého synka v náručí, tak jsem na vše předtím zapomněla. Také mi po celých 14 hodin byl obrovskou oporou můj manžel a bez něj si to vůbec nedovedu představit," prozradila novopečená maminka.

Do New Yorku za modelkou dorazila celá její rodina. Rodiče v New Yorku stále zůstávají, aby své dceři s malým mohli pomáhat. Hana se tak může v klidu věnovat i tomu, aby se po porodu dostala zpět do formy.

"Do práce se chci vrátit brzy, ale teď si především chci užívat mateřství. To je pro mě totiž momentálně nejdůležitější," řekla rodačka z Karlových Varů, kterou proslavila reklama na minerálku, v níž kráčí v šatech z vody.

Kráska začala s kariérou ve 13 letech. V roce 2001 vyhrála soutěž Topmodelka nového tisíciletí, která ji raketově vynesla mezi špičku modelingu.

Před sedmi lety se provdala za podnikatele Drewa Aarona, s nímž žije v New Yorku a Greenwichi.

Předváděla pro módní domy Alexander McQueen, Gucci, Galliano, Dior, Calvin Klein, Karl Lagerfeld, Dolce & Gabbana a Valentino. Známá je také z reklam pro značky Gucci, Escada, Dior, Versace, St. John nebo Carolina Herrera. Objevila se na obálkách časopisů Harper's Bazaar, Elle či Vogue.