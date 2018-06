Hana Soukupová: od patnácti modelkou a už neumí česky, jako Němcová

Právě v Karlových Varech totiž začala pracovat na novém projektu, který však zatím podléhá přísnému utajení.

Vzhledem k tomu, že Soukupová žije od svých šestnácti let v New Yorku a mluví výhradně anglicky, hovoří se silným americkým akcentem. Anglicky mluví i se svým manželem, kterého si vzala před dvěma lety. Tu a tam proto dokonce obtížně hledá některá česká slova. Podobně je na tom i modelka Petra Němcová, která v zahraničí pracuje už deset let a mluví se silným přízvukem a do češtiny se jí pletou anglická slovíčka.



Hana Soukupová se svým manželem

Možností podívat se domů za rodiči a sestrou má v průběhu roku při nabitém pracovním kalendáři poskrovnu. "Budeme si hodně povídat, určitě si pochutnám také na maminčině jídle. Mám ráda českou klasiku, třeba vepřové s knedlíkem a zelím," těšila se.

S tím, aby si uhlídala váhu, prý nemá příliš velké problémy. Jí přiměřeně a hodně se pohybuje, ať při práci nebo při sportu. Vzácné chvíle volna tráví s kamarády a momentálně jí hodně času zabírá péče o dvojnásobný přírůstek do rodiny - dvě štěňata francouzských buldočků. "Dělám všechno pro to, aby mě práce nevysávala. Dodržuji životosprávu, chodím brzy spát. Pokud je na sebe člověk přísný, dá se v téhle branži vydržet dlouho," prozradila s úsměvem.



Hana Soukupová

Soukupová tvrdí, že nemá v současném modelingu žádný velký vzor, jemuž by se chtěla vyrovnat. Chce být prý hlavně sama sebou. Stejně tak nepreferuje výrazně žádnou z módních značek či stylů. Má ráda, když je práce pestrá a zajímavá. Ať už pracuje na fotografování nebo se pohybuje na přehlídkách. Přiznává, že mezi modelkami kamarádky nemá. "Naše vzájemné vztahy jsou relativně dobré, i když nelze říci, že bychom byly dobré kamarádky. Ale určitě mezi sebou nebojujeme. Jsou to korektní vztahy," dodala.

Hana Soukupová, která sice žila před odchodem do zahraničí dlouhé roky v Karlových Varech, je rodačka z Klatov. Za své mateřské město ovšem považuje lázeňskou metropoli. Poprvé se výrazně prosadila ve svých patnácti letech, když zvítězila v soutěži Topmodelka tisíciletí. Do té doby absolvovala jen několik přehlídek. Vítězství jí tehdy přineslo první lukrativní smlouvu a otevřelo dveře do světa modelingu. Podle odborníků je její předností dokonalá stavba těla, dlouhé nohy a zajímavá tvář.



Hana Soukupová

Soukupová dostala jako první Češka šanci v celosvětové kampani pro značku Gucci, americký časopis Vogue ji zařadil před časem mezi deset nejúspěšnějších topomodelek desetiletí. "Sním o filmové kariéře, ale počkám si až na správnou nabídku," uvedla. "Svět filmu a natáčení mě zajímá a už jsem byla v této souvislosti několikrát oslovena. Ale zatím to nebylo to pravé. Chtěla jsem se podívat na letošní karlovarský filmový festival, ovšem kvůli pracovnímu vytížení jsem ho o pár dní promeškala," dodala.