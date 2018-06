Manžela mi doporučil Donald Trump, říká modelka Hana Soukupová

S americkým obchodníkem se seznámila na večírku, kde byla pracovně. Aaron tam přišel s kamarádem a když modelku uviděl, prý mu řekl, že to bude jeho budoucí žena. Rok ho odmítala i přesto, že za ní ze dne na den přiletěl z USA do Mnichova. Nakonec ji prý přemluvil Donald Trump, aby se s ním sešla.

„Ano, ten s tou ofinou. Drew mi po čase znovu napsal, co má udělat, abych přijala jeho pozvání na večeři. A já mu řekla: Musíš mi dát nějaké reference o svém charakteru. Dělala jsem si trochu legraci, jenže on šel zrovna na schůzku s Donaldem Trumpem a ten se ho ptal, jak se má a s kým je. A Drew mu řekl, že se mu líbí jedna holka, ale že ho nechce. To bych se na to podíval, odpověděl Trump s tím, ať mu dá na mě telefon,“ líčí modelka.



„Drew nejdřív nechtěl a říkal Donaldovi, že mu to se mnou zkazí. Když navíc Trump zjistil, že jsem Češka, tak ho ještě varoval, ať jde raději ode mě rychle pryč, že jeho Ivana byla taky Češka a jak to dopadlo. Já samozřejmě nic z toho netuším, sedím doma, najednou telefon a ten dobře známý zastřený hlas říká: Ahoj, tady Donald Trump. Říkal mi Drew, že potřebuješ nějaké reference o jeho charakteru, tak ti k němu chci něco říct.“

Modelka si pak Drewa Aarona v roce 2007 vzala. Mají spolu syna Finna (2) a čekají holčičku, která se bude jmenovat Ella. Díky synovi se prý opět zlepšila čeština modelky.

„Když někdy vidím, jak si Finn zpívá českou lidovku, co ho naučila babička, jsem na něj děsně pyšná a dojatá. Jsem mu vděčná za to, že jsem si díky němu zlepšila češtinu. Když jste v prostředí, kde se ve svém jazyce nemáte s kým bavit, zhorší se vám schopnost si rychle vzpomenout na slova. To vám potvrdí každý, kdo někdy žil delší dobu v zahraničí. A to, že jsem k Finnovi od začátku mluvila česky, mě přinutilo si slovíčka vybavovat a udržet si český způsob vyjadřování,“ dodala.