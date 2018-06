Hana odhalila v Paříži své vnady

Kupodivu na pařížském týdnu módy nechybí ani záblesky politiky. Excentrický britský módní tvůrce John Galliano vyslal tentokrát na molo modelky v tričkách s nápisem "Dior not war" (Dior ne válka) nebo "Dior for peace" (Dior pro mír), to vše na pozadí melodií Johna Lennona.

Galliano překvapil i tím, že dal ve své kolekci přednost umírněnosti před výstředností a předvedl skutečně "nositelné" modely jako sáčka pro každou příležitost, mírně retro plisované sukně do půl lýtek i velké klobouky.

Za "návrat k ženskosti" se označují i elegantní modely, které předvedli Balenciega, Vivian Westwoodová či Jean-Paul Gaultier.

Většina přehlídek probíhá ve výstavních prostorách Carrousel du Louvre, v podzemí nejznámějšího pařížského muzea. Mola jsou ale postavena třeba také v bývalé pařížské burze, na Vysoké národní škole krásných umění nebo ve sportovní hale v Bercy.

Pařížské přehlídky modelové konfekce na jaro a léto 2005 budou zakončeny v pondělí. V pátek je zde jako hlavní osoba očekávána australská filmová hvězda Nicole Kidmanová, která nyní spolupracuje s firmou Chanel.