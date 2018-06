Mašlíková má rovnátka ze zlata. Snad mi někdo nevybije zuby, říká

"Spousta lidí je překvapená, že si nechávám dát rovnátka. Já mám ale problém v té spodní části. Mně začaly růst zuby moudrosti a ty mi zkřivily celý ten spodek. Ale pak jsme zjistili, že mám i posunutý vršek," říká Mašlíková.

Za deformaci horních zubů prý mohou paradoxně rovnátka. Nosila je v dětství a posunuly jí horní zuby. Takže neviditelná rovnátka bude mít nakonec na horních i dolních zubech.

Nasazují se na zadní část zubu. "Nechtěla jsem mít kovový úsměv, i když si nemyslím, že je to špatné. Ale při mé práci je přeci jen lepší, když ten úsměv je čistý. Tak jsem využila inkognito rovnátka," řekla moderátorka.

Taková rovnátka ale nejsou právě laciná. "Vrchní i spodní vyjdou na skoro 200 tisíc korun, tak doufám, že to někdo nebude brát, že mám bohatství a nevybije mi zuby," směje se Mašlíková.

"Je to hodně drahé, protože jsou z pravého zlata a taky proto, že se dělají každému pacientovi na míru," vysvětlil specialista v ortodoncii Giuseppe Marra.

"Otisky chrupu se posílají do Německa, kde je jediná laboratoř pro celou Evropu a pracuje tam na nich několik lékařů, laborantů a IT techniků, kteří pomocí počítače plánují každý pohyb zubu," dodal.