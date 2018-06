Vztahy v modelingu? Horší a horší, říká otevřeně Hana Mašlíková

Do českého showbyznysu se Hana Mašlíková dostala v roce 2006, když bojovala o korunku královny krásy v soutěži Miss České republiky. Nejprestižnější titul sice nezískala, ale v doprovodných kategoriích vyhrála šerpu Miss Siluety. Poté se přihlásila do reality show Primy Trosečník, která jí pomohla k většímu zviditelnění, tím pádem i k vyšlapané cestě do modelingu. Nejvíc rozruchu ale vyvolaly její plastické operace poprsí.

Mašlíková předvádí v Česku i v zahraničí, i když přiznává, že vztahy na domácí půdě jsou poněkud chladnější. Velké přátelství mezi modelkami se prý nekoná. "Musím bohužel přiznat, že je to rok od roku horší. Nevím, čím to je, možná i tím, že jsem starší a že období "Kelišek" mám za sebou a pomluvy mě vážně nezajímají. Chci už mít klid," vysvětluje modelka, která představy o velkém kamarádství mezi kolegyněmi už vzdala.

Hana Mašlíková nafotila v Thajsku sérii odvážných lesbických fotografií

Příliš chvály neslyšela od krásek z přehlídkových mol ani nyní, kdy poprvé nafotila odvážné snímky pro Playboy. Sama je ale s fotografiemi, které vznikaly pod taktovkou fotografa Jana Tůmy v Thajsku, nadmíru spokojená.

"Už dlouho jsme přemýšleli, jak udělat hezké fotky, abych nemusela ukazovat poprsí. Co si budeme povídat, o tom Playboy je. Nakonec jsme přišli na myšlenku, že se na společné fotce svlékne někdo jiný. A povedlo se. Myslím, že fotky jsou něžné a vkusné, a to nám šlo," líčí modelka, jež se pro pánský časopis nechala zvěčnit po boku odhalené Thajky.

Hana Mašlíková na turnaji v plážovém volejbalu

Křest fotografií proběhl minulý týden, shodou okolností jen pár dní poté, co Hana i se svými kolegy dohrála charitativní turnaj v plážovém volejbalu. Ten proběhl v pražských Žlutých lázních a kromě snahy si zasportovat a vidět známé osobnosti v netradičních situacích, se vybíraly peníze pro výcvik vodících psů. "Podepisovali jsme míč, který se následně vydražil za deset a půl tisíce, což je strava na půl roku pro štěňátko ve výcviku. Myslím, že se akce povedla," shrnula Hana Mašlíková, která si turnaj zahrála po boku nového partnera, profesionálního hráče volejbalu a podnikatele Jiřího Plachého.