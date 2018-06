Tělo Hany Mašlíkové je pevné jako skála, vystavila jej v Egyptě

"V Egyptě jsem byla s deseti sportovně založenými přáteli. A jelikož jsme se pro týdenní dovolenou rozhodli velmi rychle, tak zřejmě i proto byla skvělá a neměla chybu," řekla iDNES.cz Hana Mašlíková, která si sport neodpustila ani na dovolené.

"Ráno jsme chodili trénovat thaibox nebo posilovali na pláži a přes den se opalovali, šnorchlovali nebo jen popíjeli drinky. Prostě to bylo moc fajn. Znovu se potvrdilo, že nejde o to, kde jsi, ale s kým tam jsi. Tihle lidi prostě nezklamali. Tak, jak jsem se zasmála tam, jsem se nezasmála snad celý život," doplňuje modelka a moderátorka.

Dovolená jí přišla vhod i proto, že je to jen měsíc, co se rozešla s fotbalistou Michalem Kadlecem. "Lidé se scházejí, zamilovávají a rozcházejí, to je bohužel život," shrnula Mašlíková s tím, že na chlapy rozhodně nezanevřela, byť připouští, že se teď upíná spíše k práci než k hledání nové lásky.

"Svou energii jsem teď věnovala přípravě nového sportovního webu, kde budeme pomocí videí lidi učit správně cvičit, posilovat a tvarovat, a taky na přípravu sportovního kempu v Turecku, který proběhne v září. Vyjedeme s lidma na týden k moři a budeme cvičit," uzavřela Hana Mašlíková.