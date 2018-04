Změnil mi celý život, říká Hana Mašlíková o synovi Andreasovi

Mašlíková si nemůže vynachválit mateřství, které jí očividně prospělo. „Strašně mi to změnilo život a jsem moc šťastná, vůbec bych neměnila. Je to úplně něco nového a mám pocit, že v tom mém životě předtím pořád něco chybělo,“ prohlásila.



Moderátorka má velkou oporu v celé rodině a tak si mohla dovolit velmi brzký návrat do práce. „Mám skvělou maminku a tatínka, ale i manžel je v tomto úžasný a o hlídání se střídáme. Takže mám možnost pracovat a je někdy fajn si oddychnout a přinést také nějaké korunky do společné kasy,“ řekla.

Na chození do společnosti a na kafíčko s kamarádkou ji však neužije a raději tráví volno doma se synem. „S manželem jsme byli ve společnosti jednou sami, ale mně to nechybí. To je opravdu poslední věc, která by mi scházela,“ přiznala šťastná maminka.

Otevření centra bojových umění

Nyní udělala výjimku a do společnosti vyrazila i se synem na akci podpořit manžela. „Můj manžel vždycky snil o tom, že pozvedne úroveň tohoto sportu a aby jeho tým měl důstojné zázemí. Teď si ten sen plní a otvírá nový gym, kde bude prostor pro jeho tým a bude se jednat o jednu z největších tělocvičen co se týče bojových sportů,“ řekla Mašlíková.

A jaký má ona vztah k bojovým sportům? „Musí mi být blízký, protože je to život mého manžela a já ho žiji s ním. Takže samozřejmě sledujeme zápasy v televizi nebo na ně i chodíme,“ svěřila se s tím, že manžela v akci neviděla zrovna ráda.

„Musím říct, že jsem klidnější, když manžel už nebojuje a má svůj tým, který pouze ‚koučuje‘. Když jsem ho viděla v kleci, tak mi z toho opravdu dobře nebylo, protože je to hodně tvrdý sport.“