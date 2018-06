Z Mašlíkové je Reinders. Moderátorka se o víkendu provdala

„Svatba proběhla nedaleko Prahy, v resortu u Benešova. Od začátku do konce to bylo úžasný. Byli jsme tam už od pátku, takže veškerá nervozita v den obřadu ze mě spadla. Bylo krásně, odpoledne se všichni koupali v bazénu, pohodová svatba. Moc jsme si to užili,“ napsala Hana Reinders na svém profilu na sociální síti.



Budoucí novomanželé nechtěli, aby jim u svatby asistovala média, takže poprosili svatebčany, aby o místě konání svatby mlčeli. Hana a André tak měli dokonalé soukromí a veselku si užili jen za přítomnosti nejbližších.

Serveru Blesk.cz moderátorka prozradila, že jim prstýnky měl donést k oltáři jeden z jejích pejsků. Ačkoli si ale mysleli, že pes poslušně prsteny donese a vše proběhne bez problémů, dopadlo to trochu jinak.

„Chtěli jsme, aby nám prstýnky k oltáři přinesl jeden z našich pejsků, tak jsme mu je přivázali na mašličku na krk, a najednou koukáme, že běhá bez nich,“ svěřila se.

Další problém nastal ve chvíli, kdy měla Hanka svému budoucímu muži na prst navléct prstýnek. „André si při zápase před třemi týdny zlomil prsteníček, na němž by měl prstýnek nosit, a má dost oteklý kloub,“ doplnila moderátorka.



V minulosti Hana prozradila, že by se nebránila po svatbě ani miminku. „Co se týče dětí, v mém a v Andrého věku se o dětech hodně bavíme. Kdy to bude, to bych si nechala pro sebe. Ale aktuálně na miminku nepracujeme. Doufám, že nevypadám těhotně, snažím se břicho hodně cvičit. Dokonce jsem na klinice krásy vyzkoušela poprvé bezbolestnou liposukci břicha,“ sdělila v rozhovoru pro iDNES.cz Reinders.