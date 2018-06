Hana Mašlíková se odhalila: Tohle je maximum, říká

"Jsem si vědoma toho, co moje prsa s chlapama dělají. Mám ale už své radary, jakmile tuším, že jim jde jen o sex, okamžitě je pálkuju. Klidně budu do smrti sama. Koneckonců, pomůcek mají v sexshopech hodně," říká s úsměvem Mašlíková. "A lesbický sex? Zatím jsem ho neměla, ale proč ne, není všem dnům konec," dodává.

Díky svým dokonalým křivkám dostala Mašlíková nabídku stát se tváří nového čísla Look magazínu, které bude svým čtenářům představeno za pár dní. Tělo v sexy prádle, to je maximum, co byla ochotna fotografovi Petru Vojtíškovi ukázat. Zarytě odmítá i focení do pánského časopisu Playboy.

"To, co teď uvidíte, je maximum, do čeho jsem ochotná jít. Chci svoji kariéru vést jiným směrem. Prsa a zadek má každá," směje se Mašlíková.

Další větou naznačuje, jaký směr by to měl být. "Kdo by dal moderovat zprávy v televizi holce, která je slavná jen díky ňadrům číslo pět? Bujné křivky sice mám, ale také si troufám říct, že mám i mozek. Už zapomeňte na Mašli sexbombu, je tu nová, lepší Hanka Mašlíková," tvrdí modelka.

Modelka má v poslední době plodné období. Svou tvář propůjčila například obrazu, který se bude dražit pro Unicef v rámci křtu časopisu 29. ledna na tradiční Look party na Občanské plovárně. Dostala také prestižní zakázku na parfémy, za kterou inkasovala statisíce, a pro další kampaň si ji vybrala exvyvolená Věra Patt. "Věra přiveze do Čech nejlepší dýdžeje ze Švýcarska. Je mezi nimi Mr P!nk, kterému patří labe Kinghouse a Pinkhouse. Jde o luxusní oblečení," vysvětluje Mašlíková.