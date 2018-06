Hana Mašlíková nafotí kalendář. Bude hodně sexy

Modelka, která proslula účastí ve finále Miss České republiky a reality show Trosečník a možná vůbec nejvíc tím, že si nechala zvětšit prsa, která na molech ve druhém plánu předvádí, se sice odhalí, ale všechno neukáže. Fotky to prý budou hodně sexy, ale rozhodně ne nahé.



Hana Mašlíková ráda předvádí i spodní prádlo.

"Moc se na to těším, bude to můj první kalendář. Bude v něm všechno - sex, erotika, vášeň, exotika, bude jedním slovem glamour. Fotit ho budu pro firmu FV Plast, která ho vydá u příležitosti dvacetiletého výročí firmy, s fotografem Járou Urbanem, kterého už nějaký pátek znám a nebudu se před ním stydět. Budu se fotit ale v plavkách, nebo třeba s rukou přes prsa. Vidět nebude nic, to nechci ani kvůli sobě a ani kvůli klientům. Prsa jsem si nenechala udělat proto, abych je někde vystrkovala," říká modelka.

Odvážné šaty na molo i na večírek

Při slavnostním uvedení supersportovního vozu Gumpert Apollo v hodnotě sedmi milionů korun, který na český trh přináší firma Fox Car, se ovšem zdálo, že jí z minišatů každou chvíli vyskočí. Alespoň se toho obávali všichni přítomní, například moderátor akce Bořek Slezáček, nebo její kolegyně Petra Minářová, Agáta Hanychová či Veronika Pompeová. Mašlíková ovšem byla klidná.



Agáta Hanychová

"Tohle jsou šaty od Petra Lakrona a skvěle drží, nebála jsem se, že by se mi přihodilo nějaké faux pas," dodává se smíchem Mašlíková. Po druhé plastické operaci už navíc může chodit bez podprsenky a podle jejích slov jsou její upravená ňadra konečně v naprostém pořádku. Šetřit už je musí jen v tom, že zapomene půl roku na jakýkoli sport.

"Tenhle zákaz mě samozřejmě mrzí. V Turecku, kam jedu fotit kalendář, se totiž mimo relaxování u moře a válení na sluníčku hraje tenisový turnaj FV Plast open 2008, kterého se samozřejmě zúčastnit nemůžu. A taky musím zapomenout na můj oblíbený plážový volejbal, který v létě tak ráda hraju."