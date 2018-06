VIDEO: Mašlíková nafotila sexy snímky. Dřív jsem byla macatější, říká

„Když se dívám na svoje staré fotky, tak vidím, že jsem byla macatější a přitom mám deset let stejnou váhu. Takže váha zůstává, jen se prostě to tělo formuje. Ale směju se, že jsem byla macík a mohla jsem fotit pro nějaké pneumatiky,“ říká Mašlíková, která žije se svým osobním trenérem a cvičí každý den.

Na její postavě je to hodně znát. „Nevím, že by mi rostly svaly. Ruce a záda jsem vždycky svalnaté mívala, to mám dané od boha a v tréninzích jedeme pořád to samé. Je tedy pravda, že jsme přidali váhy, protože když chtějí mít dámy hezký, pevný, zvedlý zadeček, tak je nejlepší tomu zadečku naložit. A je pravda, že z toho placatého modelkovského zadku se dělá taková ta hezká boulička, což myslím, že je sexy,“ říká Mašlíková.

Nahé snímky ale přesto fotit už nechce. „Čím víc stárnu, tím je té odvahy méně a méně. Kdybych se měla odhalovat do spodního prádla, to už by musela být nějaká opravdu hezká akce nebo krásné focení, abych do něčeho takového šla,“ říká.

Nyní se realizuje hlavně jako televizní moderátorka. Má tak novou pracovní dráhu, která ji baví, a poprvé v životě má také plnohodnotný vztah. „Já jsem vždycky myslela, že jsem zamilovaná a měla ty vztahy na čtvrt roku. Ale byla to jen ta zamilovanost, poblázněnost. To, že opravdu miluju, cítím teď poprvé v životě,“ přiznala Mašlíková, která už rok a půl žije se zápasníkem Andrém Reindersem.

„Jsem šťastná jako na začátku. Strašně jsem si to vždycky přála a nikdy to nevyšlo. Musela jsem si na to své štěstí prostě počkat. Akorát byl vedle mě André osm let a já jsem si ho všimla po osmi letech,“ směje se moderátorka.



Může za to prý její osobní proměna. „Prošla jsem velkou změnou, co se týče povahy. Byla jsem velký sobeček a kariéristka a teď už mám jiné hodnoty. Ale to je věkem, k tomu musí každý dojít. Takže já jsem asi dospěla. Sice pozdě, ale dospěla jsem,“ dodává.