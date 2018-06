Hvězdiček s obřím poprsím přibývá. Průkopnici Mašlíkové se to nelíbí

Nejvíc je v posledních měsících slyšet o Dominice Mesarošové a Julii Zugarové. Obě dámy se začaly objevovat na přehlídkových molech poté, co si ze svých přírodních ňader udělaly silikonové monstrum. Poprsí o velikosti pět a šest se jinak nazvat nedá.

Dominika Mesarošová a Julie Zugarová se chlubí obřími dekolty

Jedné z průkopnic nového trendu v modelingu se takové počínání nelíbí. Není si jistá, jestli to její kolegyně dělají pro vlastní dobrý pocit nebo jen pro zviditelnění. "Myslím si, že zvětšovat si poprsí do gigantických rozměrů kvůli popularitě je nesmysl. Já osobně jsem si zvětšovala prsa jen kvůli sobě. To, že se o mě v té době začala zajímat média a já to přijala a využila ve svůj prospěch, je trošku něco jiného," řekla iDNES.cz Hana Mašlíková.

"Žádná žena nebo dívka by si nikdy neměla zvětšovat poprsí kvůli práci, popularitě nebo partnerovi. Vždy to musí udělat jen kvůli sobě," zdůrazňuje modelka.

Sama nicméně připouští, že je za zájem, který jí operace poprsí přinesla, nesmírně ráda. Práci si nyní vybírá podle prestiže a výše honoráře, což prý nebývalo pravidlem.

"Už to není tak, že bych musela vzít každou práci za každou cenu. Kromě modelingu už tři roky moderuji různé akce, což je zase něco, k čemu bych se asi normálně nedostala. Kromě toho všeho dělám už dva roky i produkci akcí a musím přiznat, že i v tom jsem se našla," libuje si Mašlíková.

Hana Mašlíková na nedávném volejbalovém turnaji přiznala, že je opět zamilovaná.

Bujný dekolt jí možná pomohl k práci, ale nepomohl s muži. Modelka v minulosti prožila několik rozchodů i návratů ke starým láskám, ale všechny ve finále skončily špatně. Až teď se prý blýská na lepší časy.

"Jsem přes dva měsíce zadaná a moc bych si přála, aby to byl už konečně ten pravý. Prozradím jen to, že je to můj "Anděl strážný" z Českých Budějovic. Nechci přítele tahat médii. To je můj život a jeho chci za každou cenu ochránit," doplňuje modelka, která nedávno zářila na VIP volejbalovém turnaji, během něhož vybrala pro občanské sdružení Dobrý skutek 120 tisíc korun.

"Tohle jsou věci, které mají smysl. Letos jsme dělali už třetí ročník a určitě chci v této charitativní akci pokračovat i příští rok. Stejně jako minulý rok jsem turnaj vyhrála, za což se stydím. Příští rok raději hrát nebudu," uzavírá se smíchem Hana Mašlíková.