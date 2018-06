Svatbu chci ještě letos a s miminkem uvidíme, plánuje Mašlíková

Docela dlouhou dobu jste oba o svém vztahu mlžili. Proč?

Já jsem vždycky své štěstí hned hlásala do světa, což byl možná začátek konce. Proto jsem si řekla, že pokud někoho potkám, chci si to nechat pro sebe, alespoň co to jen půjde. Navíc jsme se s Andrém sblížili v době, kdy jsem prožívala velmi špatné období. Měla jsem úmrtí v rodině a s tím se nahromadilo mnoho dalších starostí. André tenkrát byl člověk, který mi hodně pomáhal, a já jsem zjistila, že k němu začínám cítit mnohem víc, než jen přátelství.

Začátkem roku jste se zasnoubili v exotickém Thajsku. Bude ještě letos svatba?

Myslím si, že by mohla letos proběhnout. Uvidíme, jak to půjde, jak to čas dovolí, protože přípravě na svatbu musí člověk věnovat nějaký čas. Pokud se to letos nestihne, nevadí. Pro nás naše láska není o papíru. My se milujeme a jestli spolu budeme po zbytek života jako partneři nebo manželé, na tom zas tak nezáleží.

Často se lidé berou, protože čekají miminko.

Co se týče dětí, v mém a v Andrého věku se o dětech hodně bavíme. Kdy to bude, to bych si nechala pro sebe. Ale aktuálně na miminku nepracujeme. Doufám, že nevypadám těhotně, snažím se břicho hodně cvičit. Dokonce jsem na klinice krásy vyzkoušela poprvé bezbolestnou liposukci břicha. (smích)

Představu o svatbě už máte?

Já určitě chci českou svatbu, tak padesát svatebčanů, víc asi už ne. Nechci mít ze svatby hon na to, abychom mohli ukázat, na co máme a nemáme. Chci pozvat lidi, které mám ráda, kteří pro mě něco znamenají a já něco znamenám pro ně. Netoužím ani po obrovských princeznovských šatech. Ani zámek, ani radnice, ani kostel. Samozřejmě nějaký plán v hlavě mám. Chci, aby to bylo jednoduchý a hlavně abychom na to vzpomínali celý život.

Hana Mašlíková nepolevila se cvičením ani na dovolené v Egyptě.

Se snoubencem hodně sportujete. Přivedl vás k tomu právě on?

Já jsem sportovala od mládí, jen se o tom možná tak nepsalo. Hrála jsem vždy beachvolejbal nebo jezdila na koních. Fitness dělám od osmnácti let. Vždycky jsem se snažila, aby pohyb v mém životě měl důležitou roli. S Andrém jsme se potkali nejdříve jako kamarádi, hodně jsme společně právě sportovali. Až po osmi letech mezi námi vznikla láska.

Trávíte spolu hodně času?

Ač to tak nevypadá, my zas tak často spolu nejsme. Většinou se teď potkáváme doma až večer. Máme oba dost pracovních povinností, což je samozřejmě fajn. Možná to ani není ve vztahu na škodu. Máme si pořád co říct, máme se pořád čemu smát. Je to fajn, moc hezký. Skoro pořád jako na začátku.

Hodně sportujete a je to na vaší postavě vidět. Chtěla byste ale něco na svém těle ještě vylepšit?

Jsem zatím se sebou spokojená. Pokud postupem věku budu hodně stárnout, určitě uvítám nějaké odstranění vrásek, případně zpevnění určitých partií. Prozatím nemám žádnou potřebu něco na sobě měnit. Takže mimo plastiky prsou, kterou jsem si nechala kdysi udělat, neplánuji žádný zásadní zákrok.