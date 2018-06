Hana Mašlíková se půl roku po svatbě pochlubila, že je těhotná

„Několik let jsme se spolu přátelili, zamilovali se do sebe, chodili spolu, koupili si domeček, zasadili strom na zahradě, jeli na dovolenou do Dominikánské republiky (v Chorvatsku tou dobou byla zima), zasnoubili se, měli v srpnu překrásnou svatbu a teď...,“ napsala Mašlíková na facebookový profil k oznámení, že čeká miminko.

Moderátorka a zápasník se zasnoubili v Thajsku loni v lednu po dvouleté známosti. Svatbu měli v srpnu 2016 a blondýnka jistý čas používala manželovo příjmení Reinders. Pak se však vrátila ke svému dívčímu.

Ještě loni v březnu dvojice o miminku neuvažovala. „Co se týče dětí, v mém a v Andrého věku se o dětech hodně bavíme. Kdy to bude, to bych si nechala pro sebe. Ale aktuálně na miminku nepracujeme. Doufám, že nevypadám těhotně, snažím se břicho hodně cvičit. Dokonce jsem na klinice krásy vyzkoušela poprvé bezbolestnou liposukci břicha,“ řekla před rokem pro iDNES.cz.