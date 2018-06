VIDEO: Mašlíková v tom zase lítá, do Martina je zamilovaná až po uši

"Mohla bych o chlapech napsat nějakou knížku, ale ono to se mnou není vždycky jednoduché, takže to primárně není jen o chlapech. Pády a vzestupy jsou, člověk má někdy chuť se vším praštit, odjet, ale to není řešení. Problémy člověka dohoní, tudíž je lepší se k nim postavit čelem a řešit je," říká Hana Mašlíková a naznačuje, že zkoušky z lásky a vztahů už několikrát složila, byť ne vždy úspěšně.

Nyní je až po uši zamilovaná do podnikatele Martina, kterého si vyhlédla v jižních Čechách. "Našli jsme se zase na volejbale, na jedné charitativní akci v Českých Budějovicích, odkud Martin pochází, takže nás spojil sport.



Marťas si na showbyznys nebude chtít zvykat, je to obyčejný chlap, který o mediální pozornost nestojí, ale respektuje moji práci a to je pro mě důležité," doplnila modelka.

"Hanka je bezvadná. Jestli zlobí, tak o tom nic nevím, ale vyhovuje mi po všech stránkách. Showbyznys mi nevadí," dodal pokorně Martin.

Mašlíková se stále věnuje modelingu, zároveň ale přemýšlí, která zadní vrátka by si mohla otevřít. Jak říká, diskotékových přehlídek ve spodním prádle už bylo dost.

Hana Mašlíková se do Martina zamilovala na volejbalovém turnaji.

"Furt přemýšlím, co dál, chtěla bych podnikat, zároveň vím, že konkurence v Praze je velká. Modeling stále ano, ale už si dost vybírám. Teď mám rozjeté dva projekty, v jednom případě by to měla být i dlouhodobá spolupráce, s níž spojím svou tvář. Baví mě i moderování, uvidíme, jestli to někoho osloví," uzavírá Hana Mašlíková.