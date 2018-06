Mašlíková šla s pravdou ven, zápasník Reinders je víc než kamarád

„Zamilovaný jsem a asi to přišlo postupně, jak jsme se poznávali. Známe se osm let a nic jsme spolu neměli, protože jsme měli partnery a respektovali se natolik, že bychom si nic jeden k druhému nedovolili. Teď s oblibou říkám, že jsme na sebe zbyli,“ řekl se smíchem Reinders.

„Já se zamilovala v době, kdy mi André byl ohromnou oporou. Prožívala jsem v životě takové těžší období a hodně se mi toho nahromadilo. Bylo to úmrtí v rodině, rozchod a tak dále. André při mně stál a já v něm najednou začala vidět toho chlapa, kterého jsem v něm nikdy neviděla, protože on byl pro mě kamarádem,“ dodala Mašlíková.

Spokojený pár nepojí jen láska, ale i práce. Už téměř čtyři roky spolu trénují a nyní natáčejí i videa, kde učí lidi cvičit tak, aby nemuseli chodit do fitness center.

„Měla jsem obavy, že když spolu začneme žít, tak já nebudu tak zodpovědná v těch trénincích a on poleví jako trenér, ale pořád to probíhá stejně,“ říká modelka.

„Myslím, že dokážu oddělit roli trenéra a partnera. Sice mi někdy vyhrožuje během tréninku, že budu bez večeře, ale zatím to ještě naštěstí nesplnila,“ doplnil ji partner, který je také profesionálním mistrem v ultimátních zápasech MMA a právě ve čtvrtek ho čeká zápas, kam mu přijdou s Mašlíkovou fandit i její rodiče.

Hana Mašlíková nepolevila s cvičením ani na dovolené v Egyptě

„Po třech letech budu mít comeback, kdy budu obhajovat pás profesionálního mistra Evropy, Otázkou je, jestli u toho zůstanu. Živí mě něco jiného, ten sport už bude spíš jen hobby,“ říká Reinders, který se plánuje usadit a mít s Mašlíkovou děti.

„Už jsem taky dospěl do věku, kdy člověk přemýšlí trochu jinak, není takový střelec. Našel jsem životní partnerku a doufám i matku mých dětí a doufám, že spolu budeme do konce života,“ vyznal se mistr bojových umění před kamerou iDNES.cz. „Dítěte! Jednotné číslo!“ opravila ho Mašlíková, která zřejmě plánuje menší rodinu, než by si přál její přítel.