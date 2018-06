VIDEO: Mašlíková a Hanychová fotily sexy šunky

"Naštěstí nefotím svoje šunky, ale ten výrobek. A je to poprvé, co pózuji se šunkou. Máte na ni pořád chuť, ale pak se toho přejíte. Takže já už jsem snědla tři čokolády, abych si to mohla vykompenzovat," komentovala průběh focení Agáta Hanychová.

Autorem fotografií je Jaroslav Urban, který modelky zasadil do různých zákoutí výrobny uzenin.

Nejvíc dramatické byly záběry z udírny, která hlavní aktérky rozplakala. Na vině byl štiplavý dým. Ten zaručil, že bez sprchy domů ani jedna odjet nemůže.

Agáta Hanychová a Hana Mašlíková při focení šunky v udírně

"Je to fajn, akorát ta zima v mrazáku není moc příjemná. Z udírny mě navíc hrozně štípou oči. Ale zase je to něco nového, mám ráda výzvy," uvedla Hana Mašlíková.

"Rád s nimi pracuji, protože se dobře známe, rozumíme si, ony spolu takto ještě nikdy nespolupracovaly, ale mají podobnou energii, takže to jde skvěle," dodal k celé akci fotograf Jaroslav Urban.

Zatímco pro Mašlíkovou bylo focení šunky tím nejkurióznějším, co dosud zažila, Hanychová si už podobnou zkušenost odbyla v minulosti.

"Fotila jsem s papouškama, se slonama i s máslem, takže focení se šunkou mi nepřijde nijak zvláštní," smála se Agáta.

Zajímavostí je, že se v průběhu focení střídaly vysoké teplotní rozdíly.

V mrazících skladech bylo - 20 stupňů, v udírně zase 70. Zabrat tak dostaly i vizážistky, které neustále musely make-up upravovat.