Měla jsem jen zvláštní intuici, říká o rakovině Hana Maciuchová

„Vzhledem k tomu, že jsem ochořela, tak se ředitel divadla Milan Hein rozhodl, že na mě počkají,“ řekla herečka, která se na divadelní scénu Ungeltu vrátila po roční pauze s představením 4000 dnů. „Autor této hry, Peter Quilter napsal i představení Na konci duhy o Judy Garland, kde jsem též hrála. Byl nadšený a přijel nás do Prahy podpořit, a proto jsem byla z nové role nadšená. V Ungeltu se sešel i moc dobrý tým.“

Hana Maciuchová musela své pracovní závazky na čas odložit nebo přerušit kvůli rakovině prsu. „Měla jsem nádor prsu, stejně jako před lety maminka, která nad nemocí zvítězila,“ svěřila se herečka.

Po zkušenostech s nemocí nyní pracovní nabídky velmi pečlivě zvažuje. Přiznala, že je to pro ni také trochu nepříjemné, protože každý herec je rád, když dostane nabídky. „Já bohužel musela odmítnout opravdu rozkošné nabídky. Ale bylo by to nekolegiální, protože pokud se nazkouší hra, tak kolegové chtějí, aby byla hraná. A já nemůžu hrát víc - doufám, že mě teď paní docentka nebude poslouchat - než patnáctkrát do měsíce. To nejde,“ vysvětlila.

Hana Maciuchová ve hře 4000 dnů

Nestresovat se, hlídat si zdraví a především poslouchat své vnitřní hlasy. To radí Hana Maciuchová všem ženám. Nesmí se zapomínat ani na prevenci, která je důležitá a mnohdy zachrání člověku život. „Nikdy nevíte, jak vás ta choroba překvapí. Já v podstatě neměla žádné vnější problémy. Měla jsem jen zvláštní intuici, že něco není v pořádku. Jestli se ženy v mém problému hlídají, ošetřují si prsa nebo uzliny, to je podstatné. Na druhou stranu, někdy jsou to tak malá nalezení, která nemůžete nahmátnout. Je dobré tak o sobě vědět a pokud máte vnitřní hlasy, tak si je pěstujte,“ dodala.