MÓDNÍ POLICIE: Kynychová by měla změnit návrhářku, Svobodová je dokonalá

Cvičitelka Hanka Kynychová

„Hance naprosto důvěřuji, co se cvičení týče, ale ona by měla přestat důvěřovat těm, kteří ji oblékají. Začalo to spartakiádním, naprosto příšerným body se záclonou, pokračuje to ještě příšernějším body se závěsem a pokud se Hanka neprobere nebo její návrhářce nespadne květináč na hlavu, Facebook Filipa Vaňka bude přehlcen Hančinými fotkami s nelichotivými komenty pražské módní smetánky,“ říká Koutská.



Vendula Svobodová

U Venduly Svobodové si módní policistka šaty prohlédla nejdřív zezadu a podivila se nad páskem, který jí k nim neseděl. Při pohledu zepředu ale svůj názor přehodnotila. „Šaty jsou vážně dokonalé a ten pásek tam být musí,“ uvedla stylistka.



Herečka Kateřina Hrachovcová



„Naprosto chápu Kateřinu, že si i přes malou výšku vzala tento hábit. Vzala bych si ho také, pravidla nepravidla, protože je prostě dokonalý. Každopádně lepší by byl s úzkým páskem v pase a teniskami. Rozhodně ne s kotníčkovými botami a velkou kabelkou, vuittonka nevuittonka. A rada na závěr? Šedá nejlépe funguje s bílou a černou,“ radí Koutská.