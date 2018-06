Zpěvačka Hana Křížková hubne, shodila už 16 kilogramů

Hana Křížková hraje v muzikálech Mamma Mia!, Carmen, Dracula nebo třeba v Popelce na ledě. Ani pracovní vytížení jí však nepomáhalo zhubnout a veškeré radikální diety přinesly vždy jen nepříjemný jo-jo efekt. Teď se stravuje podle rozboru krve.

„Opravdu jsem v životě vyzkoušela všechny diety na světě a vždycky se to minulo účinkem. Až jsem se dostala na systém metabolic balance, kde mi z kapky krve zjistili, co mám jíst, co je pro mne vhodné, co naopak ne. Jen jsem musela vynechat cukr, pšeničné potraviny a alkohol, respektive vínko, které mám velmi ráda. Ale jinak jím velmi dobře, chutně a rozhodně nehladovím. A pravdou je, že jednou za čas si mohu dovolit malinko zhřešit,“ prozradila zpěvačka.

Za pět měsíců se jí podařilo váhu snížit o 16 kilogramů a ráda by pokračovala. „Když mi řekli, že jsem vlastně shodila 46 kostek másla, tak to se mnou trochu zamávalo. Jsem ale šťastná, že se to povedlo. Pár kilogramů bych ráda ještě do Vánoc sundala, pak budu velmi spokojená. Prospěje to mému srdci, kloubům, z nichž mám už dva umělé a především celkově mé pohodě doma i na jevišti,“ říká zpěvačka, která na svém hubnutí vidí jedinou vadu - leze do peněz. Musí totiž vyměnit celý šatník.

„Konečně můžu nosit věci, které jsem dřív nemohla. Začínám nosit barevné a lehce těsnější oblečení. S tím mi velmi pomáhá můj kamarád a skvělý stylista a vizážista Kája Pavlíček,“ podotkla Křížková, která se kromě muzikálů připravuje na benefiční koncert v Divadle Hybernia a také na prosincový recitál Slavní mezi slavnými, který proběhne v Muzeu voskových figurín Grévin.