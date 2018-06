Hana Krampolová dostala pokutu v obchodě. Nekradla, hájí ji manžel

"Je nehoráznost, že teď píší o manželce jako o zlodějce. Byla přitom jen ve špatný čas na špatném místě. Navíc psali, že byla opilá a to není pravda. Už tři roky nesmí pít ze zdravotních důvodů. Kdyby si dala 2 deci, tak zkolabuje" řekl iDNES.cz Jiří Krampol.

Devětačtyřicetiletá Hana Krampolová měla být údajně zadržena policí při krádeži voňavek a brýlí v obchodě v Rytířské ulici. Celý incident byl ale podle Krampola jen shoda náhod.

"Kupovala tam nějaké tretky na Okoř. Měla košík, tašku, ještě jednu tašku se psem. Když byla u pokladny a platila, přijela policie, aby zadržela zloděje. V tu chvíli měla zaplacenou jen část zboží. Policista se podíval na ženu a řekl jí: "Vy jste komplic?" Žena řekla, že ne, on ji pak vyzval, aby odstoupila. Když to udělala, začal pískat alarm, protože u sebe měla ještě nezaplacené věci. Policista jí řekl, že musí zaplatit pokutu, protože chtěla odejít bez placení," vysvětlil Krampol.

Sám nechápe, proč by jeho žena měla krást v obchodě s laciným zbožím. "To přece nemá logiku. Kdyby kradla třeba diamanty, tak bych si řekl, že měla nápad, jak zbohatneme. Ale proč by kradla v obchodě, kde je vše za 30 korun?" řekl herec, který uznává, že nikdo není dokonalý, ale "nařknout učitelku z mateřské školy, že krade a pije, je podlost."

"Víte, já jsem sice důchodce, ale na tyhle tretky ještě mám. To by musela mít nějaké pominutí smyslů, aby tam kradla," dodal Krampol.