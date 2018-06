VIDEO: Recept na krásu Hany Heřmánkové: Spokojenost, spánek a rtěnka

"Spoustu lidí už tím otravuju, ale já za to nemůžu, je mi to tak dáno," říká Heřmánková o své věčně pozitivní náladě.

Spokojenost v životě je podle ní také klíčová pro ženskou krásu. "Spokojenost, těšit se na každý den, chodit do přírody, hodně spát a hezkou rtěnku," radí Heřmánková, jak si udržet krásu po padesátce.

V současné době už ji na obrazovce nevídáme, věnuje se plně divadlu, které má s manželem Karlem Heřmánkem. Sama říká, že se práce v televizi velmi změnila.

"Tehdy se neříkalo moderátor, byl to hlasatel a byla to úplně jiná profese. Neexistovala čtecí zařízení, takže my jsme se všechno učili nazpaměť. Byl jen statický detail, takže všechno bylo vidět, i jenom malé zaškobrtnutí, čímž jsem byla známá," směje se Heřmánková.