Teprve teď to na mě dolehlo, říká vdova po Brzobohatém Hana Gregorová

"Teprve teď to na mě všechno plně doléhá. Ale já to od Radka měla na talíři už od jeho 55 let. "Já tady dlouho nebudu, Haninko," říkal mi. Hlavně chtěl mít pohřeb veselý a s cimbálovkou, tak jsem mu to snad splnila," řekla vdova.

"A co se týče toho údajně plánovaného ocenění od pana prezidenta: protokolárně by to muselo být jasné už v srpnu, že by to měl dostat, tak mi přijde nevkusné, když dva dny po jeho smrti říkal, že mu chtějí dát to ocenění... Pro mě je teď to nejdůležitější ocenění, že normální lidé chodí k divadlu a tam, kde je fotka Radka, se pokloní a třeba minutu postojí. To je víc než 50 ocenění od hlavy státu," prohlásila.

"Když jsem si Radka brala, byl to nejpopulárnější a nejhezčí herec u nás. Pro mě bylo samozřejmé, že jsem doma a dělám mu zázemí. Když jsem pak založila Divadlo Radka Brzobohatého, tak to bylo jen kvůli Radkovi," dodala Gregorová.

K oslavě osmdesátých narozenin manžela připravila dokonce píseň. Tu už mu bohužel nestačila zazpívat. Diváci Show Jana Krause ji ale v pátek uslyší.

Kromě Hany Gregorové si Jan Kraus pozval prezidentského kandidáta Vladimíra Dlouhého a chovatelku "nahých" morčat Andreu Kroftovou.