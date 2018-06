Radek Brzobohatý žil s nezhojenou jizvou, tvrdí jeho žena

"Ano, vždycky to byl veselý chlap, ale někdy před patnácti lety u něj nastalo vnitřní zklamání, kterého se už nezbavil," rozhodla se Hana Gregorová promluvit o událostech, které byly dodnes tabu.

"Řeknu vám to a nebudu si brát servítky. Nadzvedlo mě, když jsem viděla paní Jiráskovou mluvit o tom, jaký byl Radek úžasný herec. Při vší úctě k jejímu věku nechápu, proč to říká právě ona?!"

A pak se Gregorová vrací o patnáct let nazpět, do doby, kdy byla ředitelkou vinohradského divadla právě Jiřina Jirásková.

"Radek byl tehdy v plné síle, ale přestal dostávat role. Nehrál vůbec nic, byl tam jenom jako rekvizita, ale bohužel nechtěl odejít. Čekal, že dostane třeba k pětašedesátinám krásnou roli, ale nic. Paní Jirásková řekla, že pro něj nejsou role v české ani světové dramatice. Po jedné takové trapné diskusi Radek sepsal výpověď a na minutu z divadla odešel," popsala Gregorová.

Tato situace by ho prý ještě nezlomila, definitivní rána přišla o pár dní později. "Za dva dny z Vinohrad volají, že si má vyprázdnit skříňku v šatně. Radek odpoví, že dorazí za tři dny, ale oni už druhý den skříňku odvrtají a všechny věci mu šoupnou v igelitce na vrátnici. Takhle vypadal celý rozchod s jeho milovaným divadlem. Nikdy nepřišel ani jeden oxeroxovaný papír, na němž by stálo: Děkujeme, že jste byl třicet jedna let předním členem Divadla na Vinohradech. Takže jestli tahle paní vykládá do televize, jaký byl úžasný herec, tak já jen dodám, že stejnému herci způsobila ránu, která se do smrti nezahojila," dodala bez servítků vdova.

Radek Brzobohatý. Fotografie pro magazín DNES. Snímek byl pořízen jen několik dnů před jeho smrtí.

Introvertní Brzobohatý v sobě zklamání dusil, ale jeho blízcí věděli, že bojuje s depresí. Brzy začal dostávat velké role na jiných jevištích, ale kolem vinohradského divadla se už nikdy nechtěl ani procházet.