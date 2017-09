Gregorová se rozešla s o 32 let mladším přítelem, ten jí skládá básně

Rozchod s Gregorovou nese Koptík špatně. Na svém facebookovém profilu se jí omlouvá, vyznává lásku a skládá básně. Co přesně herečce provedl, neprozradil, ale jak sám píše, šlo o něco velmi podlého.

„Tvoje rty se nehýbají, tvoje prsty nic nepíší, tvoje ústa nic neříkají, jen tvé srdce pravdu říká, že zranil jsem ho! Podlým a hnusným krokem, co stal se teď mým prokletým prorokem. Na cestě plné bolesti a odříkání já mám jen jedno přání, chci zas cítit tvoje sladké polibky, chci cítit tvoje objetí dřív, než se slunce na obloze ráno rozletí, chci mít zas tvoji velkou a omamnou lásku tak, jak ji umíš rozdávat jen ty, a nechci na čele vrásku, že jsem zahodil to, na čem mně na tomhle světě záleží nejvíc, a to na tobě, prosím odpusť můj podlý krok, ta bolest mě svírá a zároveň tak moc týrá. Miluji tě,“ vyznává se v jednom z mnoha zoufalých statusů Koptík.



„Já už nevím, jak jít dál, nádherné společné léto nám osud přihrál a já nedělal nic jiného než jen to, že jsem ti lhal. Byli jsme spolu v tak krásném tónu plném lásky na Balatonu! Milovala jsi ty mě i já miluji tebe a to mně prostě není u prd... Tak to prosím pochop, lásko, mrzí mě to, vrať se ke mně,“ napsal v jednom z posledních příspěvků a přidal spoustu společných fotografií z dovolené s namalovanými srdíčky.



Koptík, který má z prvního manželství dvě malé děti, žil s Hanou Gregorovou necelé dva roky, loni v srpnu se dokonce zasnoubili (více zde). Ačkoliv přiznává, že herečce lhal, doufá, že se k němu po přečtení srdceryvných vzkazů vrátí.