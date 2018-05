Odpouštět je lidské, říká Gregorová o mladším partnerovi Koptíkovi

Koptík za Gregorovou dorazil na představení do Mladé Boleslavi a přinesl kytici růží. „Nebyl pozvaný, ale tušila jsem, že se tady objeví. Viděli jste ten pugét. Myslím, že odpouštět je lidské. A když nejde o život, jak říkal Radek, jde o... V podstatě to bylo milé,“ řekla herečka primáckému TopStaru.

Gregorová prý Koptíka neviděla od září, jen si občas zavolali. Ví však, že žádné drogy už nebere. Chodí totiž k lékařce, která je její kamarádka. „Všechny testy můžu kontrolovat a vidím to. Myslím si, že ta léčba byla pro něj taková škola,“ uvedla.

V souvislosti s Koptíkem, kterého vzala na milost, mluví o lásce. Ale moc to rozebírat nechce a do budoucna nic neplánuje. „Je to příjemné, fajn. Vztah je o toleranci. Já jsem byla tolerantní a po určité hranici nejsem. On to moc dobře ví, že kdyby se cokoliv stalo, jsem nekompromisní. Když jsem vydržela pět měsíců se neozvat na prosebné SMSky, telefony, na nic, tak já vydržím hodně,“ dodala.