Manžel mi chybí každý den, říká Hana Gregorová

Jak byste charakterizovala životní období, v němž se právě nacházíte?

Jsem spokojená a v hodně vysokém pracovním nasazení. Pendluji mezi Prahou a Bratislavou, mezi divadlem a natáčením a zatím mě to baví.

Vadí vám otázky bulvárních novinářů ohledně vašeho vztahu?

Ano, přijdou mi ubohé. Nikdo nic jiného kolem mé osoby neřeší! Dokonce jsem zaznamenala nějakou anketu, kde se ptali mých kolegů, co si o tom myslí. Zdá se mi to zcela netaktní. Já nepotřebuji ke svému soukromému životu souhlas veřejnosti. Ať si každý zamete před svým prahem. Můj přítel je dospělý svéprávný muž, velmi galantní a zatím to funguje. A že je o tolik mladší? To je v pořádku. Nemorální a diskuse hodné by to bylo, kdyby mu bylo 15 (smích). Nedávno jsme byli na Plese v opeře, kde byla hromada starších chlapů s mladými přítelkyněmi, dokonce několik starších gayů s mladými milenci. No a co? Když jim to vyhovuje...

Tak změňme téma. Jaká jste tchyně a jaké je to mít v rodině Miss World?

Myslím, že jsem fajn tchyně, a pokud jde o Tatianu, máme velmi hezký vztah. Je inteligentní, milá, má smysl pro humor, to je důležité. A především je s ní můj syn šťastný, takže jsem šťastná i já. A to, že je Miss World, je úplně jedno, i když samozřejmě jsem ráda, že si můj syn našel takovou krásnou manželku. Ale můj Ondrejko je také hezký a úspěšný muž, takže svůj ke svému.

Ondřej Brzobohatý si vzal Taťánu Kuchařovou 30. června 2016:



Je něco, co vám vysloveně vadí na stárnutí? Chtěla byste, aby vám bylo méně let?



Ani ne, beru to úplně přirozeně. Samozřejmě snažím se vypadat dobře, ale vím, že na 40 už vypadat nemůžu, a kdybych se o to pokoušela, vypadalo by to směšně. Pečuji o sebe úplně normálně a určitě nejsem z těch, kteří chodí každou chvíli na botox a podobně. Ale neodsuzuji kosmetické zákroky, myslím si, že přírodě můžeme občas pomoct, jen by se to nemělo přehánět. Vadí mi trochu povadlá brada. Tak přemýšlím, že bych si to nechala odstranit. Ale trochu jsem zbabělá, tak když najdu odvahu, půjdu do toho.

V mém okolí se momentálně každý rozvádí, rozchází. Čím to je?

Kdysi byli lidé nastavení na to, že když se jednou vezmou, pravděpodobně spolu také zůstanou. Dnes je rozvod úplně běžná věc. Hlavním problémem jsou podle mě existenční problémy, hodně vztahů dnes krachuje kvůli finančním problémům, hypotékám. Dnes není vůbec nic jisté. Já vždy říkala, že je třeba se přikrývat takovou peřinou, na jakou máte. Radši v menším, ale ve vlastním.

Chybí vám váš manžel?

Chybí mi každý den. Když prožijete 32 let s „tím pravým“, tak se s tou ztrátou dá jen těžce vyrovnat. Ale život jde dál a už pomalu začínám znovu dýchat. Rozum mi říká, že smrt je ta nejpřirozenější věc v životě, ale srdci se to dá těžko vysvětlit.

Hana Gregorová a její přítel Ondřej Koptík na svatbě jejího syna (Praha, 30. června 2016)

Váš první muž byl Jordánec. Dnes je to možná běžné, ale tenkrát asi ne. Jak to přijalo vaše okolí, rodiče?

Studoval v Bratislavě medicínu a byl velmi šarmantní. I přes názory okolí a zpočátku také mých rodičů jsem si ten vztah obhájila a vzali jsme se. A možná, kdyby nevstoupil Radek do mého života, žili bychom dodnes spolu šťastně v Dubaji. Vlastně teď vidíte, že vždy jsem byla ta, která boří hranice konvenčnosti.

Co říkáte na Donalda Trumpa jako na amerického prezidenta?

Svým způsobem mi je sympatický. To, že se chce otevřít politicky Rusku, je určitě dobrý krok. Svět byl vždy bipolární a tyto dvě mocnosti by měly určitým způsobem spolupracovat a ne se neustále podezřívat a jít proti sobě.

Co říkáte na dnešní trend bio stravování?

Nedávno jsem slyšela takový vtip: „Víte, jaký je rozdíl mezi obyčejnou zeleninou a bio zeleninou? Ta bio se hnojí v noci, když to nikdo nevidí.“ A to je asi ve zkratce můj názor. Myslím, že to netřeba přehánět s bio ani s ničím. A v zimě je zapotřebí jíst zelí, jablka, maso a ne saláty z dovozu. Jednoduše to, co se urodí u nás.

Je něco, z čeho máte strach?

Bojím se létání! Dovolenou nikdy nemůžu plánovat příliš dopředu, protože bych se celou dobu stresovala z letu, že spadne letadlo a podobně. Takže na dovolenou jezdím v podstatě ze dne na den.

Litujete něčeho ve svém životě?

Ne, nelituji. Opravdu.

Máte nějaký nesplněný sen, něco, po čem toužíte a chcete si to splnit?

V tomhle jsem celkem nenáročná. Netoužím po milionech ani nemám odvážné cestovatelské sny. Chtěla bych jenom, ať jsem zdravá já a moje blízká rodina a abychom nikdy nezažili bídu.

