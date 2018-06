Muži jsou nedostatkové zboží, přiznává Hana Gregorová

„Hlavní důvod, proč jsem se rozhodla zhubnout, byl, že už jsem se na sebe nemohla dívat. Prostě jsem chtěla mít ze sebe i dobrý pocit,“ prozradila Gregorová, kterou prý nadchnul způsob počítání kalorií.

„Moje kamarádka najela na způsob počítání kalorií, což není ze začátku úplně snadné, ale člověk si na to zvykne. Navíc jsem na ní viděla, že to skutečně zabírá,“ přiznala herečka, která svou denní dávku nepřekročí přes 1 200 kalorií.

„Na váhu to teď úplně nevím, ale vejdu se do oblečení, které je zhruba o čtyři konfekce menší, než co jsem nosila dříve,“ pochlubila se principálka divadla Radka Brzobohatého.

Po smrti manžela však herečka nemá prý důvod hubnout pro jiného muže. „Netvrdím, že bych nechtěla mít muže, ale rozhodně bych kvůli nějakému nehubla. Zatím se stejně nikdo nenašel. Připadá mi, že pořádní muži jsou dost nedostatkové zboží,“ postěžovala si s úsměvem.

Herečka se nyní mimo svou postavu věnuje především práci. „Po seriálu Lásky v Benátkách naskakujeme na nový seriál Přístav, kde budu hrát se stejnými lidmi, což je skvělé. Co se týče divadla, to jsem vedla i před smrtí Radka. Zatím to zvládám a neuvažuju, že bych vedení někomu předala. Ovšem ani to v budoucnu nevylučuji,“ dodala.