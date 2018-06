Když do pekla, tak na mladém koni, říká o mužích Gregorová

Občas se říká, že žena mění vizáž kvůli novému muži. Jak to máte aktuálně vy? Leží vám nápadníci u nohou?

Kéž by. Já tam bohužel žádného pořád nevidím. Kdyby mi muži leželi u nohou, neváhám a hned je zvedám. Já jsem vám už minule říkala, že muže skutečně ze života nevylučuji. Teď si to tedy ani neumím představit. Jak se říká, když už do pekla, tak na mladém koni.

Přesto je vidět, že vám single život prospívá. Dokážete si představit, že byste byla brzy babičkou?

Představit si to dokážu, ale ani dceru ani syna do toho nenutím. Mám teď tolik práce a tak málo volného času, že si neumím vlastně vůbec představit, že bych byla taková ta hodná babička, co by byla dvacet čtyři hodin s vnoučaty. Ale samozřejmě když to přijde, tak to přijde, a když ne, taky se svět nezhroutí.

Jak to máte s vařením, když jste se rozhodla zhubnout?

Já jsem si před rokem řekla, že zhubnu. Tak jsem se do toho pustila a skutečně jsem zhubla. Co se týče vaření, určitě velmi ráda a s láskou vařím, ale spíše pro ostatní. Nosím jídlo do divadla, na natáčení i peču. Dělá mi to velkou radost, když mé jídlo lidem chutná. Takže já si tím vlastně kompenzuju to, že sama nejím.

Nejíst není moc dobrá volba, jak zhubnout.

To máte pravdu. Já spíš nejím jídla, která vařím. Sobě jsem si na začátku nasadila takový detoxikační desetidenní program a postupně vyloučila z jídelníčku všechno, co je z mouky. Nakonec jsem se odnaučila jíst přílohy a k masu si dělám pouze zeleninu. Nemám problém sníst i bůček, ale bez chleba. To je právě to, co mi pomáhá jít s váhou dolů. Rýži třeba jím jen výjimečně, a to v podobě sushi. Když mám chuť, tak si dám i kousek čokolády. Prostě ji nesním celou, jen dva čtverečky. Není to tedy se mnou tak, že bych hladověla. Spíš jsem se naučila jíst zdravě a jinak, než jsem byla zvyklá a moc mě to baví.

Kolik jste zhubla za ten rok, co jste si nasadila změnu jídelníčku?

Na kila to skutečně přesně nevím, protože nesnáším váhu a zásadně se nevážím. Váha je pro mě vždycky deprese. U mě je důležité, že mi sedí oblečení. Takže pokud bych to měla vzít podle velikostí, tak jsem čtyři konfekční velikosti dole.

Máte v hubnutí nějaký cíl? Třeba určitou konfekční velikost?

Teď když nad tím přemýšlím, můj cíl je obléci svůj kabát z mladých let, který mám stále ve skříni. Je krásný a nadčasový, takže ten když zapnu, tak budu úplně spokojená. Teď je ještě natěsno, ale já věřím, že ho brzy s grácií zapnu a vyvětrám.

Hana Gregorová s dcerou Rolou a synem Ondřejem v době, kdy ještě žil její manžel, herec Radek Brzobohatý.

V poslední době točíte jeden seriál za druhým, řídíte divadlo. Jak to všechno zvládáte? Je to břemeno stále jen na vás?

Pokud je třeba, děti mi pomáhají, to bych jim křivdila. Snaží se hodně, ale sami mají své práce dost, tak je nechci ještě zatěžovat. Navíc mám vytvořený takový úzký tým a funguje to, ale to hlavní břemeno je zatím jen na mně. Byla to moje volba a myslím si, že po Radkově smrti by bylo takové zbabělé to zavřít a nepokračovat. Takže jsem se rozhodla a zatím to zvládám. Nějakou energii mi asi pánbůh nadělil, mám jí skutečně přehršle, ale asi kdybych ten motor vypnula, tak už ho nenahodím. Proto pořád jedu v tom rychlém tempu.

A kde nabíjíte energii?

Rozhodně neodpočívám s nohama na stole. Nevím, jestli mě práce nabíjí, ale už jsem tak narozená. Asi to budou geny. Moje maminka byla stejně energická žena a my ji vždycky říkali, že má vrtuli v zadku. Navíc když vyleze sluníčko, miluju konec zimy a začátek jara. Krásné počasí mě určitě vždycky dobije. Už teď mi ta zima hodně lezla na nervy. Mám totiž ráda buď metr sněhu, nebo sluneční žár. Pro mě je také důležitá pozitivní nálada, radost, smích a především to, když vidím, že moje děti jsou šťastné a spokojené.