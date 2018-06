Hamrová si osedlala dalšího chlapa

"Mám ráda silné osobnosti. Jirku znám dlouhá léta a vždy mi imponoval vůlí, s jakou si dokáže jít za svým cílem. Zároveň na sobě poslední měsíce velmi zapracoval, zhubl a přes nepřízeň osudu začíná neustále znova a nevzdává to!" říká ředitelka Miss Junior ČR Kateřina Hamrová.



"Myslím, že je to dobrá motivace pro juniorky. Ukázka toho, co člověk dokáže zdolat, ustát a přitom si udržet životní sílu a optimistický pohled na svět," dodává excentrická Kateřina.

Pomeje začne moderovat

Herec a producent Jiří Pomeje se přišel podívat na pražský casting do ZŠ generála Janouška, aby se takříkajíc sžil s prostředím. Poslední červnový den bude moderovat semifinálový nominační casting, z něhož vzejdou letošní finalistky Miss Junior ČR 2007.

Anorexie číhá i na Miss Junior

Na pražský casting dorazila také modelka Martina Kopřivová, která je patronkou Miss Junior ČR. Martina je vyléčená bulimička a anorektička a soutěžícím dívkám přednášela o tom, jaké to je podlehnout diktátu modelingových agentur a začít shazovat "podkožní tuky" doslova až na kost.