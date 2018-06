Hamrová si cpala koláče do podprsenky

Zajímavou taktiku zvolila ředitelka soutěže Miss Junior Kateřina Hamrová. Na rozdíl od ostatních soutěžících si koláče cpala nejen do pusy, ale také do podprsenky a košile. "Chtěla jsem vyhrát. Koláče ale neklouzaly do krku tak rychle, jak bych chtěla, tak jsem prostě zkusila podvádět, ale nevyšlo mi to," lituje odhalení přihlížející poroty.

"Zbytky žmolenky a marmelády z koláčů si ale s sebou povezu až domů. Mám ulepenou celou horní půlku těla, těším se do sprchy," dodala.

Největším borcem soutěže byl jednoznačně Zdeněk Podhůrský, který během tříminutového časového limitu snědl pět a půl koláče. Soutěže se ale zúčastnil dvakrát, protože napoprvé ho ještě čekalo pěvecké vystoupení. "Nechtěl jsem se před zpíváním přecpávat, to by můj výkon asi za moc nestál. Prostě jsem se šetřil a snědl jen tři koláče," vysvětlil nízké skóre.

Jakmile ale odzpíval své tři písničky, vrhl se na pojídání koláčů znovu a všem dokázal, že je jednoznačným vítězem. "Můj trenér asi nebude nadšený, až zjistí, kolik sladkého jsem tu dnes spořádal," okomentoval svůj celkový výsledek osmi kousků.

Na koláčích si pochutnali také Martin Ševčík, Filip Trojovský nebo modelky Zuzana Štěpanovská a Michaela Wostlová. "O figuru se nebojím, kdybych měla více času, měla bych určitě lepší výsledek. Na rychlost jsem ale v jedení fakt špatná," zhodnotila svůj výkon Wostlová, která snědla jen jeden koláč.