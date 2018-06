Hamrová shání peníze a draží své fotografie

U Hamrové padla volba na vzdělávací programy dětí. "Prostě jsem zavolala ředitelce Pavle Gomba a řekla, že chci pomoc dětem a bylo to. Když opravdu chcete, je to snadné," vypráví nadšeně o svých charitativních začátcích ředitelka soutěží Miss Junior ČR a SR.



"Prvním krokem je vydražení mých fotoobrazů od Jakuba Ludvíka s jeho a mým podpisem," vysvětluje Hamrová svou bohulibou a v současné době i trochu módní činnost. Nyní je nejvyšší nabídka dvacet pět tisíc korun za každý z nich a ve skutečné velikosti je mohou zájemci vidět v pražském Café Jungmann.

Finance poputují přímo na konto Unicefu. Aukce bude uzavřena šestnáctého dubna. Hamrová ale chystá i další charitativní akce, ale již společně s finalistkami Miss Junior ČR. "Chceme totiž získat co nejvíc finančních prostředků," prozradila Hamrová, která by ráda do oblasti, kam nasbírané peníze půjdou, letěla osobně.