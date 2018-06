Hamrová nutila pít Pomejeho vodu z Vltavy

Yvetta Hlaváčová, reprezentantka ČR v dálkovém plávání a držitelka českého rekordu v přeplavání kanálu La Manche, totiž letos v červnu překonala trasu na řece Vltavě v délce 138,7 kilometrů v čase 31 hodin 27 minut 21 sekund, čímž se zapsala do Guinessovy knihy rekordů v kolonce nejdelší ženská říční přeplavba.

Hamrová knihu pokřtila stylově vodou z Vltavy. "Knížka by vznikla, i kdyby nedoplavala, ale ona to dokázala a o to se mi psala líp," prohlásila. Knihu, která vyšla v rekordním čase sedmi dní po sedmidenní plavbě Yvetty Hlaváčové, pomohl pokřtít i Jiří Pomeje, který coby abstinent odmítl lahev sektu a chystal se připít říční vodou - nakonec ale vyměkl a nechal lahvi zátku v hrdle.

"Jirka je můj letitý kamarád a první etapu, v Týně nad Vltavou, kde Yvetta začínala, moderoval. Roky závodně plaval, a tak se dokonce rozhodl ji na začátku vyprovodit, skočil do vody a uplaval s ní první stovku. Jinak i v životě přes nejrůznější překážky osudu plave všemi styly, jak to jde a za to mu patří můj obdiv," nechala se unést Hamrová.

Další kmotr, kterého si Kateřina vybrala, je starosta Týna nad Vltavou Karel Hájek. Právě on přivezl ke křtu vodu přímo z místa, kde se Yvetta ze schodu poprvé ponořila do řeky. Poté, co knížku polil, lahvičku se zbytkem vody Yvettě věnoval.

"Třeba ji necháme na pokračování," usmívala se Yvetta, která se pečlivě připravuje a trénuje na kanál La Manche, který chce ve světovém rekordu zdolat koncem léta. Knížce popřála úspěch a dobrý prodej. To potvrdila i další kmotra, čarodějnice a vědma Kateřiny Hamrové Yvona Nedorostová, která na křest přijela až z Havířova. "Knížka se stane velmi vyhledávanou už jen proto, že není oslavná. Bude mít úspěch a nezůstane jen u téhle jedné."