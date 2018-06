Hamrová nechce dělat z missek anorektičky

Po obrovském zájmu v prvním kole, do kterého došlo kolem dvou tisícovek přihlášek, vybrala porota zhruba 860 děvčat, která se zúčastnila castingů po celé republice. V polovině června pak bylo na semifinálovém večeru vybráno patnáct finalistek, které se nyní připravují na říjnové finále.

Kateřina Hamrová, která se po odvolání kvůli svým nahým fotkám vrátila do čela soutěže, ale rozhodně nechce v budoucích modelkách pěstovat kult vychrtlého těla. "Vždyť soutěží Miss Junior ČR jejich život nekončí, naopak většina se chce modelingu věnovat dál. Konec anorexii a bulimii, konec polykání vaty. Naučíme dívky, že krásná, znamená být především zdravá a že se vyplatí starat a investovat do zdraví," říká Hamrová.

Všechny dívky tak nyní navštěvují lékařský kurz v Centru preventivní medicíny, kde jim lékaři provedli zdravotní monitoring a učí je, jak se správně stravovat. "První, co chceme, aby se slečny naučily je, co udělat s problematickými partiemi a jak cíleně doladit postavu do finále. Budou dostávat odborné rady a vedení, jak žít zdravě a udržet si energii, krásu a zdraví po celý život," dodává rozhlasová moderátorka.

Kateřina byla dost šokovaná, když viděla, že i štíhlé dívky mají problémy s postavou. "Mne osobně například velmi překvapilo, nakolik na první pohled krásné slečny nemají zpevněnou postavu. To jen dokládá moji teorii, že většina dívek raději hladoví, než by jedla správně a více sportovala."

"Máme ambici zásadně tak změnit celkový pohled a přístup k životnímu stylu modelek. Miss Junior ČR má být krásná, charismatická dívka, kterou zajímá život a dění kolem. Zdravý životní způsob patří k jejím prioritám, stejně jako sebevzdělávání," vypočítává priority, které chce u dívek prosadit.

"Chceme budovat značku životního stylu mladých dívek, nejsme jen soutěží krásy!" uzavírá Hamrová.