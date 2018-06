Hamrová chce missky rozmazlovat a hýčkat

Hamrová nechce mít z Miss Junior klasickou soutěž krásy podmíněnou jen výškou a tělesnými rozměry. I v letošním roce chce prosazovat zdravý životní styl.



"Rozmazlovat se a hýčkat své tělo je důležitou součástí posilování sebevědomí," prohlásila devětatřicetiletá Hamrová a jako správná ředitelka se rozhodla, veškeré procedury v kosmetických salonech vyzkoušet na vlastní kůži. Nebude přece nabízet misskám zajíce v pytli.

Do nového ročníku Miss Junior se můžou dívky ve věku 15 až 18 let hlásit už jen do 15. března. - více zde Výběr do finále proběhne v červnu, nová Miss Junior pak bude slavnostně vyhlášena 20. září v Praze.