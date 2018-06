Hámovi se narodil syn Mikuláš

Syn vážil 2,90 kilogramů a měřil čtyřicet sedm centimetrů. Hrdý otec byl u porodu v pražské podolské nemocnici a rovnou odtud jel stěhovat další věci do nového domu.

"Jsem moc hrdý. Gábina byla statečná. Do poslední chvíle jsme nevěděli, co se narodí, takže jsme z toho trochu překvapení," zmínil se Háma, který už má s manželkou pětiletého syna Jáchyma.

Ten to ještě neví, protože spí ve školce, ale bude mít velkou radost," dodal hrdý otec. Hámovi měli původně termín až za deset dní. Na dotaz, zda by chtěl ještě dcerku, Háma odpověděl, že si nemyslí, že po dnešních porodních komplikacích by manželka toužila ještě rodit.



Herec nyní stěhuje věci do nového domu. "Máme nějaké problémy, takže se nemůžeme ještě nastěhovat, ale snad se to vyřeší. Doufám, že manželka se synem budou do pěti dnů doma," uzavřel ještě rozechvělý Háma, ale už se těšil na nezbytnou oslavu.