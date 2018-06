Hamilton a Scherzingerová se rozešli kvůli práci

Zprávy o rozchodu hvězdného páru se objevily už v září loňského roku. Lewis Hamilton je však vzápětí důrazně odmítl. "To je kravina, jsme stále spolu," uvedl Hamilton. Stejně tak vyvrátil i fakt, že by za jejich rozchodem stála touha Nicole Scherzingerové po sňatku.

O čtyři měsíce později už oba rozchod potvrzují s tím, že důvodem je jejich práce. "Nicole Scherzingerová a Lewis Hamilton se rozhodli jít každý vlastní cestou. Oba se chtějí plně soustředit na svou kariéru. Zůstanou ale blízkými přáteli," uvedl jejich mluvčí podle prohlášení, které pár vydal pro média.

Vztah pětadvacetiletého pilota formule 1 a o šest let starší zpěvačky začal před dvaceti měsíci. Za jejich rozchod podle všeho může nedostatek času, který na sebe milenci měli. Zatímco Hamilton bydlí ve Švýcarsku, Scherzingerová žije v Los Angeles. Poslední rok trávila Nicole na turné se svou skupinou a Lewis cestoval po různých okruzích v rámci Grand Prix.

Nicole Scherzingerová navíc chystá sólové album, které se bude jmenovat My Name Is Nicole. Hamilton by zase rád získal zpět titul v F1, který má teď Jenson Button.