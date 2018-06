Háma málem nestihl Atleta roku. Jeho žena bourala

"Měla jsem od rána den blbec," líčí Hámová, které se naštěstí nic nestalo.

"Jela jsem z banky, kde jsem byla s kamarádkou, všechno potřebné jsem vyřídila a pospíchala pro Aleše, kterého jsem měla odvézt na metro, aby stihl generálku na Atleta roku. Kamarádka, která se mnou už zpátky nejela, mi ale najednou zavolala, že ztratila klíče a že je musím mít v autě. V tu chvíli jsem se podívala vedle sebe na sedadlo a nabourala jsem do auta před sebou. Náraz ale vůbec nebyl velký, bylo to jen takové ťuknutí. Pán na autě neměl vůbec nic, přesto volal policajty, viditelně chtěl, abych dostala pokutu a zaplatila ji."



Aleš Háma s manželkou Gábinou a dětmi

Chvilka nepozornosti ji nakonec stála tisícovku, horší byl psychický stav. "Byla jsem v šoku a okamžitě mi naskočil opar. Ten pán mě nemile překvapil, nedalo se s ním vůbec komunikovat. Já toho měla už vážně dost - v poslední době bylo hodně stresů, děti zlobily, doléhala na mě únava a vygradovalo to nehodou. Snad jsem si to vybrala," doufá Hámová.

Její manžel byl jedním z prvních, kteří se o nehodě dozvěděli. "Okamžitě jsem mu volala, co se stalo a že si musí vzít taxíka, protože ho nestihnu odvézt. Samozřejmě se hned ptal, jestli jsem v pořádku, a oddychl si, když se dozvěděl, že mi nic není."

Večer měla jít tanečnice a maminka dvou synů na přehlídku Beaty Rajské. Jak se jí nejdřív díky smolnému dni nechtělo, tak byla ráda, že se nakonec rozhodla jít. Mezi předváděnými modely si našla dobrou záplatu na svou bolístku.

"Zamilovala jsem se do jedněch společenských šatů, už jsem se s Beatou domluvila, že si je přijdu vyzkoušet. Ty by mi určitě zvedly náladu," přiznala Hámová.