Haló?!?!? Vy jste mi ukradl mobil!

Mobilní telefon je horké zboží. S úžasnými zisky operátorů letí vzhůru i zisky zlodějů a překupníků.Pozor na soucit. Útočit na něj je poměrně efektivní způsob,jak dobýt pěkné peníze. Tak třeba drobná středoškolačka na ulici nesměle pozdraví a s tísní v hlase poprosí o deset nebo dvacet korun: je na výletě se školou, celá třída se jí ztratila, musí se vrátit domů, nemá na vlak, peníze vrátí poštou. V tomto případě šlo o mince. Ale může to být jinak. Drobná středoškolačka se ztratí, ale má naštěstí číslo na učitelku: nechte ji prosím zavolat z vašeho mobilního telefonu. Dopadne to stejně jako s mincemi. Mobil už nikdy nedostanete zpátky. Dívka s přístrojem prostě uteče. Tak se dnes často krade žádané zboží. Malé a drahé. Ano. Pozor na soucit."Jen za první polovinu letošního roku jsme měli nahlášeno zhruba šest set odcizených přístrojů," konstatuje na ostravském okresním ředitelství policie Milan Klézl. Červenec a srpen přinesl dalších 220 oznámení. "V každé desáté nahlášené krádeži je mobil," říká kapitán Klézl. Počet dopadených zlodějů nebo alespoň znovunalezení a vrácení ukradených věcí, v policejním žargonu takzvaná "objasněnost", je u kradených mobilů mizivá. V Ostravě se z 820 ukradených přístrojů podařilo najít necelých dvě stě. Praha disponuje podobnou statistikou. "Tady je to ještě bohatší o krádeže na zahraničních turistech," dokresluje situaci Jan Holub z tiskového střediska pražské policie. V hlavním městě navíc úžasně bují drzost zlodějů a velmi často už se ani neobtěžují nějakým přemlouváním. Telefonujícímu člověku na ulici za bílého dne a bez ohledu na okolí přístroj jednoduše vytrhnou z ruky a pádí pryč. "My to označujeme termínem: krádež na osobě. Je to vlastně něco mezi kapesní krádeží a loupežným přepadením," říká Jan Holub. Ne že by se kapesní zloději přeorientovali speciálně na mobilní telefony, prostě podle policisty jen přivítali fakt, že do oblasti jejich zájmu, do kapes, kabelek a tašek, přibyla k peněženkám další drahá a poměrně malá věc.V jednom z okresních měst středočeského kraje šedesát kilometrů od Prahy má obchod s mobilní technikou muž, který na obchodu s kradenými telefony něco vydělává, a tak své svědectví podmínil tím, že jej schováme za smyšlené jméno. "Mám pořád dvacet nebo třicet lidí, kteří čekají na to, až budu mít nějaký telefon za... no řekněme, že za zajímavou cenu," vykládá obchodník, dejme tomu Pavel Muzikář. Ví dobře, že drtivá většina přístrojů, které mu nabízejí lidé k výkupu, opustila svého majitele nelegálně. Počítá s tím. "Je to kšeft, když ho nevezmu já, vezme ho někdo jiný," řeší pro sebe mravní dilema. Rozhodně zloděje nepřeplácí: "Za telefon, který je funkční a dokážu ho do týdne prodat za tři a půl nebo čtyři tisíce, dám při výkupu na pult tak tisícovku. Víc ne. Když se ten někdo kroutí, zeptám se, jestli má nějaký doklad o nabytí toho telefonu. Buď vypadne i s mobilem, nebo tu tisícovku vezme." Často se na "trhu" objeví telefon, který prodal operátor s blokací - tedy upravený tak, aby fungoval jenom v jeho síti. Samotné přístroje si může blokovat různými kódy i sám majitel. Málo platné. "Jakékoliv odblokování není vůbec žádný problém. Přijde to tak na tři až šest stovek. S počítačem, s potřebným kabelem k napojení mobilu na computer a programy staženými z internetu už odblokuje mobil prakticky kdokoliv," mává rukou Pavel Muzikář. On sám má na podobné služby známého: "Počítač na to má doma. Já mu podám telefony oknem a než v autě dočtu noviny, je hotovo. Nejezdím k němu sám. Odhaduji, že tenhle chlapík může mít jenom za odblokovávání mobilů tak padesát tisíc měsíčně." Ve velkých městech je bezpečná anonymita pro všechny: pro zloděje, pro programátory i pro bazaristy. Náhoda, že někomu ukradnou mobil, který skončí v bazaru a okradený ho tam také pozná, je mizivá. V menším městě, kde jsou obchodníci třeba jen dva, může ovšem k podobné pikantní situaci dojít nepoměrně snadněji. Pavel Muzikář přesto zná recept. "Nemusím mít přeci všechno v regálech, často stačí jenom obvolat známé. Teď je v Česku tak kolem tří milionů telefonů, odhaduji, že tak deset procent z nich je už minimálně jednou ukradených.""Vy máte můj mobil. Vrátíte mi ho?" "Ne." "Dám vám tisícovku." "Ne,teď je to můj mobil!" Tento rozhovor vedl jen okamžik po svém okradení Miroslav Obešlo z Prahy, když vyťukal číslo svého bývalého mobilního telefonu. Jeho telefon byl typ s předplacenou kartou a poté, co mu operátor odmítl zablokovat číslo i telefon, tedy přístroj jako takový, rozhodl se alespoň pomstít zloději. Vystavil v internetu inzerát (www.obeslo.cz), kde se představil jako zloděj mobilních telefonů, nabídl své služby a uvedl nejenom své bývalé, nyní zlodějovo číslo, ale také zvlášť k tomuto účelu zřízenou adresu elektronické pošty. Kolik lidí zloději zavolalo, tedy jak moc mu tímto pan Obešlo skutečně znepříjemnil život, nikdo, kromě zloděje,neví. Zajímavá byla ale odezva písemných poptávek po zlodějových službách. "Přišlo jich přes stovku. Někteří lidé byli tak neopatrní, že na inzerát odepsali z počítače firmy, ve které pracovali, a zanechali tak vlastně svůj ideální podpis." Zřejmě i proto, aby trochu poukázal na stav společnosti, zveřejnil Miroslav Obešlo na čas všechny odpovědi, které žádaly zlodějovy služby. Včetně zpátečních adres. Jedné - konkrétní a nijak nešifrované - adresy si někdo všiml, upozornil nadřízeného onoho pisatele a ten byl okamžitě propuštěn. "To samozřejmě mým cílem nebylo. Já jsem chtěl co nejvíc zasáhnout toho, kdo mi ukradl telefon," říká Miroslav Obešlo. Zloději, nebo tomu, komu zloděj SIM kartu z ukradeného telefonu pana Obešla prodal, se do dnes můžete bez problému dovolat. Co řekne? "Já pana Obešla neznám. Nevím o co jde. Nashle."Jakmile se operátor dozví, že někomu, komu před časem prodal mobilní telefon, přístroj ukradli, má rázem velké dilema. Když ukradený přístroj i číslo zablokuje, přijde o příjmy z jednoho čísla. Když to nechá být, dopálí klienta, který možná přejde ke konkurenci. Co tedy operátoři skutečně dělají? "Pokud uživateli tarifních služeb (tedy ne majiteli přístroje s předplacenou kartou) ukradnou mobil, operátor mu okamžitě zablokuje odchozí hovory (takže zloděj volat nemůže), za poplatek dostane novou SIM kartu i s původním telefonním číslem a dostane možnost si koupit dotovaný přístroj. Radiomobil neposkytuje služby, které zákazník nemůže využít. Patří k nim i blokování telefonu, tedy samotného přístroje, protože žádný výrobce není schopen zajistit, aby zablokované přístroje nešly jednoduše přeprogramovat," říká mluvčí Radiomobilu Tereza Kakosová. Pro bývalé majitele telefonů s předplacenými kartami Twist podle ní bohužel u Radiomobilu nemohou nic udělat. U Eurotelu je u tarifních programů blokace telefonu samozřejmá a prakticky okamžitá po ověření, že pokyn k blokaci vydává skutečný vlastník. "Tutéž blokaci Eurotel ovšem nabízí svým zákazníkům, kteří si pořídili telefon s předplacenou kartou GO. Eurotel navíc nabízí zablokovat i přístroj jako takový pro další používání ve své síti, pokud okradený předloží potvrzení policie o krádeži, záruční list ukradeného mobilu a kopii dokladu totožnosti," uvedl mluvčí Eurotelu Jan Kučmáš.Policie a hlavně operátoři sítí mají ale nástroje, jak zjistit pohyb ukradených přístrojů. Lze snadno vysledovat, kde v posledních dnech mobil "chodil", komu telefonoval. To už by byly pro policistu dost podstatné údaje k úspěšnému pátrání. "Spolupráce mezi policií a operátory mobilních telefonů existuje, ale nechceme ji nijak specifikovat," říká diplomaticky Jan Holub z pražské policejní správy. Na otázku, zda jsou kontrolovány bazary, odpovídá: "Ano, ale kontroly neprobíhají plošně nebo nějakými nájezdy. Spíš jde o spolupráci s majitelem bazaru." A pokud jde o velmi podstatný článek řetězce "recyklace" kradených mobilů, tedy o programátory schopné odblokovávat přístroje? Policie by je nejspíš mohla stíhat pro podílnictví na trestné činnosti. Žádný praktický případ ale k doložení není. Na posledním zasedání pracovní skupiny Světové asociace GSM operátorů došlo k rozhodnutí: Od roku 2002 budou výrobci vyrábět přístroje, které budou nepřeprogramovatelné. Obchodník Pavel Muzikář se usmívá: "Když pro mě může pracovat po večerech i člověk, který přes den sedí v servisu oficiálního zastoupení jednoho takového výrobce... Všechno půjde."Dostavila se na služebnu v Ostravě-Zábřehu 23letá žena z Dubiny, která oznámila, že neznámý pachatel jí v noci odcizil na nezjištěném místě z kabelky mobilní telefon zn. Nokia v hodnotě 7 tisíc korun a dále finanční hotovost 3 a půl tisíce korun. Na dotaz policistů, jak ke krádeži došlo, uvedla, že si na nic nepamatuje, jelikož byla pod vlivem alkoholických nápojů.V restauraci Karlos v Ostravě-Zábřehu odcizil neznámý pachatel mobilní telefon zn. Siemens v hodnotě bezmála 10 tisíc korun 28letému muži. Ten m u telefon v dobrém úmyslu zapůjčil k zavolání. Muž s mobilem z restaurace odešel a již se nevrátil.Mezi třetí a pátou hodinou odpolední využil neznámý pachatel nepřítomnosti 25letého muže v jeho kanceláři a odcizil m u pánskou příruční tašku s mobilním telefonem Panasonic v hodnotě 6 tisíc korun, osobní doklady a finanční hotovost bezmála 3 tisíce.Půlhodinu času měl neznámý pachatel po páté hodině odpoledne, aby nezjištěným předmětem vypáčil okénko kabiny nákladního vozu Liaz, které bylo zaparkováno v ulici Na mlýnici v Ostravě-Přívoze.Z vozidla odcizil mobilní telefon Alcatel v hodnotě 6 tisíc korun, finanční hotovost 8 tisíc a GO kupón v tisícikorunové hodnotě.z toho 1836 "krádeží na osobách".372 "krádeží na osobách".Objasněno 81 krádeží mobilních telefonů.