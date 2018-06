Halloween oslavila i Petra Němcová

Halloween jde slavit různě - například v americkém městečku Boulder ve státě Colorado proběhla tamější tradiční akce Naked Pumpkin Run (nebo-li Běh nahých dýní), spočívající v tom, že si skupina několika desítek nahých lidí zaběhá v mrazu s dýněmi místo hlavy.

V New Yorku zvolil italský návrhář Roberto Cavalli poněkud decentnější způsob - na oslavu pozval řadu slavných hostí a výtěžek charitativní akce, která se odehrála v prestižní restauraci Cipriani, věnoval organizaci Children In Crisis a nadaci Petry Němcové The Happy Hearts Fund.

Sama Němcová dorazila převlečená za Kleopatru - prosté, leč účinné. Němcové stačila vlastně jen paruka a bílé šaty s rozverným výstřihem, kterým speciálně tato modelka nemůže nic moc zkazit. O rozruch se rovněž postarala Coco, kterou doprovázel její manžel Ice-T. Coco přišla ve vyzývavém kostýmu služky, který odkrýval více, než skrýval, kdežto Ice-T vystupoval coby stárnoucí chlípník.

Na druhé straně oceánu si svou vlastní oslavu Halloweenu už poosmé zorganizovala modelka Heidi Klumová, která všechny uchvátila svým propracovaným kostýmem kočky (příznačně). Hosty pobavil rovněž herec Kyle MacLachlan, nebo-li agent Cooper ze slavného seriálu Twin Peaks, který dorazil s golfovým míčkem krvavě zaraženým do čela.