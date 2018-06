Halloween bude letos decentní

Oheň se vymkl kontrole, hasiči vítají návštěvníky u dveří, aby je zavedli zdánlivě do bezpečí, ale cestou poznají, že sestupují do pekla a hasiči se přeměňují v démony. Tuto podívanou připravovali v zábavním parku Castle v losangeleském Riversidu na dušičkový svátek Halloween, ale po teroristických útocích proti New Yorku a Washingtonu vedení parku raději podívanou stáhlo z repertoáru svého strašidelného domu.