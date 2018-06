Hallové se stýská po sexu s Jaggerem

Předtím, než jejich devítileté manželství v roce 1999 skončilo, si prý spolu užívali "nesmírně kvalitní sexuální radovánky". Vzešly z nich čtyři děti, nejmladšímu Gabrielovi je nyní sedm let.

"Zjistila jsem, že starší muži jsou v posteli lepší, protože mají jednoduše více zkušeností a vědí, co mají dělat. Zato kloučkové potřebují ještě hodně tréninku a instrukcí, než začnou dělat věci pořádně," prozradila Jerry.

Osmačtyřicetiletá bývalá supermodelka nicméně přiznává, že "zajíčci" u ní nejsou tak docela bez šancí. "Mladší muži jsou jakoby pobláznění a důvtipnější, což je O.K. Snaží se ženu za každou cenu potěšit a jsou přitom nedočkaví, až ji uvidí uspokojenou," pochvaluje si texaská rodačka, která ale stejně nedá dopustit na sex s Jaggerem.

"Mick dokázal to, co jiní chlapi před ním ani po něm nikdy nesvedli. Myslím, že podobného milence už nikdy nenajdu. On byl sexuální mašina," prohlásila Hallová.