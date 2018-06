Halliwellová vydá sexuální příručku

„Půjde vlastně o takovou sérii knížek, ve kterých hodlám zhodnotit své vlastní, troufnu se domnívat, že nemalé, zkušenosti z partnerského a sexuálního života. Možná mé postřehy v něčem pomohou jiným lidem,“ přiblížila obsah příručky bývalá členka dívčí skupiny Spice Girls.



V prvním díle se třicetiletá Geri věnuje partnerským vztahům. „Láska a pochopení je velmi důležitá součást každého vztahu. Lidem by nemělo jít jen o sex. Je to ovšem zapeklitá věc, kterou bychom se mohli pokoušet pochopit do nekonečna. Proto nebudu v knížce nijak filozofovat, ale jednoduše fanouškům otevřu svoje srdce a řeknu jim, jak jsem na tom s láskou já,“ míní Halliwellová, jejíž první autobiografické knihy nazvané If Only se prodalo bezmála půl milionu výtisků.

Ve druhém díle do toho ale zpěvačka, jak sama říká, pořádně praští. „Nebudu si brát žádné servítky. Čtenáři se dozví, jak si nejraději užívám sexu a jaké mám s čím zkušenosti. Ve spolupráci se sexuology se pokusím rozebrat také konkrétní problémy a s kamarády pak vybereme třicet zaručeně nejlepších sexuálních poloh. To všechno pak okořením několika zajímavými příběhy a povídkami. Nebude to ale samozřejmě žádná pornografie,“ dodává Geri.