Halliwellová shání dárce spermatu

Jak píše britský The Daily Star Sunday, jednatřicetiletá Halliwellová už prý sestavila seznam potenciálních dárců.

Údajně na něm figuruje například Kenny Goss, který je homosexuálním partnerem zpěváka George Michaela.

List s odvoláním na blízkého zpěvaččina přítele píše, že Geri je nyní v situaci, kdy by chtěla veškerou svou energii použít k tomu, aby se stala matkou, než aby pracně sháněla dalšího chlapa. "Kenny u ní zatím vede. Vždy si byli blízcí a rozumí jí. Ví moc dobře, co by pro ni znamenalo stát se matkou."

The Daily Star Sunday však zároveň dodává, že pořídit si dítě není pro zpěvačku lehké. Možná má na mysli i zdravotní důvody, neboť v roce 2002 absolvovala kůru na klinice, kde se léčí bulimie a rok předtím měla problémy s alkoholem.