Halliwellová měla sex se ženou

Odmítla sdělit jméno své milenky a také přesnou dobu "té malé události", pouze poznamenala, že se to stalo někdy mezi jejími šestnácti až třiceti léty. V rozhovoru pro americkou rozhlasovou stanici DJ i pro anglický The Sun se také omlouvala tím, že byla opilá.



Bývalý manžel další členky Spice Girl Melanie Brownové ke Geriinu vyznání podotkl, že ji a Melanii přistihl při milostných hrátkách a je přesvědčen, že spolu něco měly.



Třicetiletá Geri se také přiznala, že v současnosti nemá žádný milostný román, ale je připravena si jej začít s mužem, který bude dostatečně spolehlivý, dobrý a milý a bude mít také odpovídající postavení.



Geri Halliwellová odešla ze Spice Girls nejdříve ze všech a už v roce 1998 se vydala na sólovou dráhu. Brzy si u fanoušků získala pozici takovými hity jako Scream If YouWanna Go Faster a It´s Raining Men. V současnosti také moderuje americké televizní show "All American Girl".

Geri Halliwellová Britská popstar Geri Halliwellová. Hubená Geri Halliwellová Geri Halliwellová