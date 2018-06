Halliwellová málem zemřela na bulimii, zachránil ji Williams

"Pořád jsem se bála, že ztloustnu, pořád jsem se cpala a pak se cítila tlustá a rychle se vyzvracela, bylo to hrozné," prozradila Halliwellová.

"Robbie věděl o mé bulimii a poradil mi, kde hledat pomoc. Řekl mi, abych šla do sanatoria, a to mi zachránilo život. Bulimie se totiž bez odborné léčby může zhoršovat. Vždycky mu za to budu vděčná," přiznala sedmatřicetiletá zpěvačka s tím, že bude Williamsovi do navždy zavázaná.

V rozhovoru s Piersem Morganem uvedla, že se s Williamsem sblížili v roce 1998, kdy po odchodu ze Spice Girls výrazně zhuba a zpěvák jí podal pomocnu ruku. Milostný poměr spolu ale neměli.

"Sblížili jsme se s Robbiem, to ano, když jsem opustila Spice Girls, bylo to velmi uštěpačné přátelství. Byla jsem osamělá a cítila, že je jediným na celé planetě, kdo mi může rozumět, protože měl podobnou zkušenost s Take That. Rozuměli jsme si. Ale nikdy jsem s ním nechodila, to ne," dodala zpěvačka.