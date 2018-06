Halle převezme cenu za nejhorší film

Film Catwoman je nominován na nejhorší výtvor nejméně v pěti kategoriích.

"I kritika musí být pro každého herce důležitá," objasňuje Berryová důvody, proč se rozhodla pro cenu přijít. Předávání se uskuteční v sobotu 26. února.

"Nemám co řešit. Považuji za zcela normální, že když si jde někdo pro Oscary, měl by si přijít také pro Maliny," uvedla pro britský magazín Night and Day osmatřicetiletá držitelka Oscara za roli ve filmu Ples příšer.

"Když vám někdo říká, že jste dobří, musíte se také umět smířit s tím, že pak přijde někdo jiný a vsype vám pro změnu sůl do očí, když bude vypočítávat chyby, kterých se při natáčení dopouštíte," prozradila herečka.

Aby dokázala, že bere kritiku vážně, hodlá si Halle na vyhlášení Zlaté maliny, které se koná v sobotu 26. února, vzít stejně luxusní oblečení jako na oscarový večer.

"Rozhodně to má pro mě stejnou váhu, takže budu pečlivě zvažovat, v čem před diváky předstoupím," uvedla Berryová a dodala: "Musím ctít cenu za nejhorší film, protože to jen dokazuje, jak rozmanité jsou jednotlivé role a jak je těžké, aby se do nich člověk dokonale vžil."

"Jsem ráda, že jsem to riskla a roli v Catwoman po dlouhém váhání nakonec přijala. Teď alespoň vidím, že riskovat se vyplácí. Odnesla jsem si za ni úžasnou Zlatou malinu," chrlí vtipem Halle, která se po dlouhých tahanicích minulý měsíc konečně rozvedla se svým druhým manželem Erikem Benétem.