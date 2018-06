Halle Berryové jeden Oscar nestačí

"Jde o příběh černošské ženy, která podniká dlouhou cestu, aby našla sebe samu. Jsem plně přesvědčena o tom, že fim bude mít úspěch a bude to oscarový snímek. O možném neúspěchu raději ani nepřemýšlím. Pokud by přece jen přišel, tak už si zřejmě u produkce ani neškrtnu," uvedla se smíchem.



Halle si chce vyzkoušet i další filmové profese. "Jako herečce se mi podařilo pokořit metu snad nejvyšší. Byla bych hloupá, kdybych se o to nepokusila i v jiných filmových oborech. Nevylučiji, že pokud budu mít příležitost, usednu jednou přímo do režisérského křesla nebo že si zkusím stoupnout přímo za kameru," odhalila své ambice hvězda filmu Ples příšer.



Tomu, že to Berryová myslí s útokem na režisérské křeslo opravdu vážně, nasvědčuje mimo jiné také skutečnost, že společně s Tomem Cruisem dochází na hodiny režie k muži opravdu nejpovolanějšímu, totiž k samotnému Stevenu Spielbergovi.

