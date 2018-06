Halle Berryová si stěžuje na svůj vzhled

Halle Berryová září svou dokonalou kůží a hlavně ví, co si obléci na jakoukoliv příležitost. Halle Berryová Stříbrného medvěda dostala Halle Berryová. Sdružení filmových a televizních herců (SAG) udělilo v Los Angeles cenu Halle Berryové. Držitelka Oscara Halle Berryová.

"Všichni říkají, že jsem přitažlivá, jako by kromě tváře ve mně nebylo nic," postěžovala si Berryová."Vím, že být přitažlivá znamená v Hollywoodu mnoho dosáhnout, ale nikdo si neumí představit, jak je to složité. Znamená to přinutit lidi, aby ve vás viděli něco více. A pokud se to podaří, pak, i když zřídka, můžete dostat všechno, o čem pouze sníte," vysvětlila.Halle Berryová kdysi vyhrála soutěž krásy v kategorii teenager Ameriky, a dokonce se málem stála Miss Ameriky.Ani v současnosti si nemůže stěžovat. Letos se umístila na základě názoru 45 000 čtenářů časopisu pro pány FNM v první desítce sexy žen světa, časopis People Magazine ji již pošesté zařadil mezi 50 nejkrásnějších žen planety.